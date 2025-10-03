WRS मैदान में जला 101 फीट का रावण, राज्यपाल- CM साय हुए शामिल, देखें आसमानी आतिशबाजी का दिलकश नजारा

WRS Colony Raipur Dussehra 2025: डब्ल्यूआरएस का मैदान… राजधानी का सबसे बड़ा दशहरा उत्सव। अर्धम पर धर्म और बुराई पर अच्छाई के जीत का जश्न देखने का अवसर। उल्लास ऐसा कि हर रास्ते से लोगों का रेला। देखते ही देखते पूरा मैदान 10 हजार से ज्यादा लोगों से भर गया। ट्रेनों के पहिए थम गए। 4 min read