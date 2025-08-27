मौसमी बीमारियों का प्रकोप जारी, एसएमएस में मरीजों की जबरदस्त भीड़, देखें तस्वीरें

बारिश में भीगने से लोग हो रहे हुआ बीमार। फोटो अनुग्रह सोलोमन।
खांसी जुकाम के मरीजों में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। फोटो अनुग्रह ए।
एसएमएस अस्पताल के आउटडोर धन्वंतरि में लगी मरीजों की कतारें। फोटो अनुग्रह सोलोमन।
बड़ी खबरेंView All
खास खबर
Bundi: ‘वसीम को नहीं बचाने का जीवनभर रहेगा मलाल…’, बह गए नदी किनारे नहा रहे 3 किशोर, 1 की मौत, बाल-बाल बची 2 की जान
IMD Forecast: राजस्थान में मानसून फिर सक्रिय, 29, 30 व 31 अगस्त को इन इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी
Free Tirth Yatra Yojana: निकल गई ऑनलाइन लॉटरी, जयपुर के 526 वरिष्ठ नागरिक हवाई जहाज और 4,379 रेल से करेंगे तीर्थ यात्रा