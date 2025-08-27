Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

मौसमी बीमारियों का प्रकोप जारी, एसएमएस में मरीजों की जबरदस्त भीड़, देखें तस्वीरें

जयपुर में तेज बारिश के बाद ब्रेक के चलते मौसम के तेजी से बदलाव आया जिसके चलते मौसमी बीमारियों ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए। ऐसे में जयपुर के एसएमएस अस्पताल के आउटडोर धन्वंतरि में मरीजों की लंबी लंबी कतारें लग गई। देखें तस्वीरें। सभी फोटोज अनुग्रह सोलोमन।

जयपुर

Anugrah shree Soloman

Aug 27, 2025

Sms hospital

बारिश में भीगने से लोग हो रहे हुआ बीमार। फोटो अनुग्रह सोलोमन।

Sms hospital

खांसी जुकाम के मरीजों में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। फोटो अनुग्रह ए।

Sms hospital

एसएमएस अस्पताल के आउटडोर धन्वंतरि में लगी मरीजों की कतारें। फोटो अनुग्रह सोलोमन।

Published on:

27 Aug 2025 11:47 am

मौसमी बीमारियों का प्रकोप जारी, एसएमएस में मरीजों की जबरदस्त भीड़, देखें तस्वीरें

खास खबर

Bundi: ‘वसीम को नहीं बचाने का जीवनभर रहेगा मलाल…’, बह गए नदी किनारे नहा रहे 3 किशोर, 1 की मौत, बाल-बाल बची 2 की जान

बूंदी

IMD Forecast: राजस्थान में मानसून फिर सक्रिय, 29, 30 व 31 अगस्त को इन इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी

IMD Alert
जयपुर

Free Tirth Yatra Yojana: निकल गई ऑनलाइन लॉटरी, जयपुर के 526 वरिष्ठ नागरिक हवाई जहाज और 4,379 रेल से करेंगे तीर्थ यात्रा

जयपुर

Bharatpur : अफसोस… डंडे से खींचा फिर भी एक ही बच्ची को बचा पाए, दूसरे की हो गई मौत

Bharatpur Tragic accident Sadly even after pulling with a stick only one girl could be saved other death due to current
भरतपुर

RSGL ने दे दी बड़ी खुशखबरी, राजस्थान को मिलेगा पहला सार्वजनिक LNG प्लांट, खुलेंगे 4 नए CNG स्टेशन, जानें कब होगा शुरू

जयपुर
