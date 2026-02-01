जैसलमेर में सीमेंट प्लांट पर तोड़फोड़, भीड़ ने जमकर मचाया उत्पात, अधिकारियों ने छुपकर बचाई जान

रामगढ़ थाना प्रभारी भुट्टाराम विश्नोई के अनुसार सुबह करीब नौ बजे सुपरवाइजर रोहित ने एक मजदूर को साइट पर जाने से रोका। मजदूर पंजाब का निवासी बताया गया है। मजदूर ने निर्देश मानने से इनकार किया, जिस पर दोनों के बीच कहासुनी बढ़ गई और मारपीट हो गई। आरोप है कि सुपरवाइजर ने मजदूर को थप्पड़ मारा, इसके बाद वहां मौजूद अन्य मजदूर भड़क उठे। घटना के बाद मजदूरों ने सुपरवाइजर को दौड़ा लिया, जो किसी तरह वाहन लेकर वहां से निकल गया।