तेज गर्मी से सडकें हुईं सूनी….देखिए तस्वीरें

जोधपुर में दिन के समय जैसे-जैसे पारा चढ़ रहा है तेज धूप में शहर की सड़कों पर सन्नाटा पसरा नजर आ रहा है। वीर दुर्गादास ओवरब्रिज दिन के समय बिल्कुल सूना नजर आया। फोटो गौतम उड़ेलिया