Delhi Blast के बाद यूपी में हड़कंप, सुरक्षा एजेंसियां एक्टिव, मेट्रो से हाइवे तक सुरक्षा टाइट, देखें तस्वीरें

Delhi Blast Lucknow Police: दिल्ली में लाल किले के पास हुए धमाके ने पूरे देश की सुरक्षा व्यवस्था को सतर्क मोड पर ला दिया है और इसका सबसे बड़ा असर उत्तर प्रदेश में देखने को मिला है। राजधानी दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश में आतंकवाद और कट्टरपंथी गतिविधियों की संभावनाओं को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना की जानकारी मिलते ही तुरंत डीजीपी से वार्ता की और पूरे प्रदेश को हाई अलर्ट पर रखने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि किसी भी स्तर पर चूक की गुंजाइश नहीं छोड़ी जाएगी और पुलिस, खुफिया विभाग और विशेष बलों को अधिकतम सतर्कता में रहना होगा।