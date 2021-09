टीएमसी के महासचिव अभिषेक बनर्जी बोले, देश बचाने के लिए भाजपा को हराना जरूरी

नई दिल्ली। टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने बुधवार को प्रेसवार्ता के दौरान कांग्रेस के रवैये पर तीखी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई कांग्रेस या किसी राजनीतिक दल से नहीं है। हमें भारत को बचाना है और उसके लिए भाजपा को हराना जरूरी है। कांग्रेस बीते सात वर्षों से राष्ट्रीय विपक्ष के क्षेत्र में है। टीएमसी लगातार भाजपा को हरा रही है।

If Congress isn't doing anything, we can't be sitting ducks. Congress needs to get out of the armchair and hit the streets. It can't be done by the comfort of sitting in their homes. We aren't a party that exists only on social media: TMC General Secretary Abhishek Banerjee pic.twitter.com/oBWrpHO0oQ