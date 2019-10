नई दिल्‍ली। एक तरफ महाराष्‍ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीति चरम पर है तो दूसरी तरफ ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ( AIMIM ) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस के खिलाफ बड़ा देकर सबको चौंका दिया है।

ओवैसी ने पुणे में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी बेहद कमजोर हो चुकी है। दुनिया का कोई भी पावरफुल कैल्शियम का इंजेक्शन कांग्रेस पार्टी को पुनर्जीवित नहीं कर सकता है। कांग्रेस बीमार हो चुकी है और उसका खत्‍म होना तय है।

AIMIM Chief Asaduddin Owaisi in Pune: Congress has weakened, strength can't be infused into it even if the best calcium injection of the world is administered to it. They're going downwards now, no one can pick them up because they themselves aren't ready to put up a fight. 06.10 pic.twitter.com/7U5sQPHGYE