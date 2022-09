Gujarat: अहमदाबाद में बोले अरविंद केजरीवाल, प्रदेश में हर तरफ भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी, AAP की सरकार देगी ईमानदार और भयमुक्त शासन

दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल दो दिन के गुजरात दौरे पर हैं। मंगलवार को दौरे के दूसरे और अंतिम दिन उन्होंने एक बार फिर बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला। साथ ही आम आदमी पार्टी को मौका देने की अपील भी की।

दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल इन दिनों गुजरात दौरे पर हैं। दौरे के दूसरे और अंतिम दिन मंगलवार के आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक ने अहमदाबाद में एक बार फिर भआरतीय जनता पार्टी की सरकार पर निशाना साधा। केजरीवाल ने कहा कि, गुजरात में बीजेपी ने 27 वर्षों तक शासन किया है, लेकिन अब तक जनता के हितों और मुद्दों पर बात नहीं की। बीजेपी ने यहां प्रदेश में हर जगह भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी मचा रखी है। लेकिन जब इस विधानसभा चुनाव में जनता आम आदमी पार्टी की सरकार चुनेगी तो हम आपको ईमानदार और भयमुक्त शासन देंगे। उन्होंने कहा कि, हम जनता की सुविधाओं के लिए, उनकी जरूरतों के लिए काम करते हैं।

