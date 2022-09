ऑटो ड्राइवर के घर डिनर करने जा रहे थे अरविंद केजरीवाल, गुजरात पुलिस ने रोका

गुजरात के दौरे पर आए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद अहमदाबाद में सोमवार रात को एक ऑटो चालक के घर खाना खाने जा रहे थे। मगर इस दौरान उन्हें पुलिस ने रोक लिया। गुजरात पुलिस के द्वारा रोके जाने पर आम आदमी पार्टी ने एक वीडियो जारी कर BJP पर हमला बोला है।

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इनदिनों गुजरात के दौरे पर हैं। गुजरात में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होना है। चुनाव को लेकर केजरीवाल गुजरात के लोगों के बीच अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सोमवार को केजरीवाल अहमदाबाद में ऑटो रिक्शा चालकों की एक सभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान एक ऑटो ड्राइवर ने केजरीवाल को अपने घर पर डिनर के लिए इन्वाइट कर लिया, जिसे केजरीवाल ने स्वीकार कर लिया। इसी क्रम में सीएम केजरीवाल ड्राइवर के घर जा रहे थे, मगर गुजरात पुलिस ने उन्हें रोक लिया।

Gujarat Police stopped Arvind Kejriwal to not visit driver's house for dinner