अरविंद केजरीवाल ने गुजरात की जनता से की अपील, AAP सरकार बना दो, 1 मार्च से मिलेगी मुफ्त बिजली

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री दो दिन के गुजरात दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने गुजरात की जनता से कई वादे और दावे किए हैं। सीएम केजरीवाल ने कहा है कि, प्रदेश आप की सरकार बनीं तो सबको मुफ्त बिजली मिलेगी।

राजनीति में अब मुफ्त के वादे लगातार देखने को मिल रहे हैं। खास तौर पर आम आदमी पार्टी की सरकार की ओर से जनता को शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य सुविधाओं के फ्री देने के लिए कई योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। इस बीच दिल्ली सीएम दो दिन के गुजरात दौरे पर पहुंचे हैं। जहां उन्होंने एक बार फिर मुफ्त बिजली का वादा किया है। केजरीवाल ने जनता से अपील की है कि अगर AAP की सरकार बनाओगे तो मार्च से सभी को मुफ्त बिजली मिलेगी। सीएम केजरीवाल ने ये बात अहमदाबाद में ऑटो रिक्शा चालकों के साथ संवाद के दौरान कही।

