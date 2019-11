अयोध्या मामले पर SC के फैसले पर ओवैसी ने उठाए सवाल, कहा- हमे खैरात में नहीं चाहिए 5 एकड़ जमीन

नई दिल्ली। अयोध्‍या राम मंदिर जमीन विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। फैसला आने के बाद तमाम राजनेताओं और दिग्गजों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। एआइएमआइएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए असहमती जताई है।

यह भी पढ़ें-Ayodhya verdict: अयोध्या मामले पर सुनवाई के दौरान हिंदू पक्षकारों ने रखा था ये तर्क

ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि तथ्यों पर आस्था की जीत हुई है। हमे खैरात में 5 एकड़ जमीन नहीं चाहिए। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने आज ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए विवादित जमीन राम जन्मभूमि न्यास को देने का फैसला ( Ayodhya Faisla ) किया है। साथ ही सुन्नी वफ्त बोर्ड को अयोध्या में अलग से 5 एकड़ जमीन देने की बात कही है।

खैरात में नहीं चाहिए जमीन

AIMIM प्रमुख ने कहा हम अपने हक के लिए लड़ रहे थे। मुस्लिम पक्षकारों को 5 एकड़ जमीन नहीं लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर मैं हैदराबाद में घूम जाऊं तो कई एकड़ मिल जाएंगे। ओवैसी ने कहा कि अब देखना होगा की मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस पर क्या फैसला करता है।

A Owaisi: Congress has shown their true colours,but for Congress party's deceitness&hypocrisy,idols would not have been placed in 1949, had the locks not opened by Rajiv Gandhi the masjid would still be there,had Narasimha Rao discharged his duties the masjid would still be there https://t.co/pOg4RJgaGo pic.twitter.com/FSpOkcwjHl