Bihar election 2020: बिहार में BJP ने फूंका चुनावी बिगुल, Amit Shah आज करेंगे पहली Virtual rally

नई दिल्ली। home minister amit shah रविवार को बिहार ( Bihar ) में पहली वर्चुअल रैली ( Virtual rally ) करेंगे। इस वर्चुल रैली को 'बिहार जनसंवाद' ( Bihar Jansamvad ) का नाम दिया गया है। अमित शाह ( Amit Shah ) की यह रैली पूरी तरह से ऑनलाइन ( BJP Online Rally ) होगी। इसमें केंद्रीय मंत्री अमित शाह ( Union Home Minister Amit Shah ) के साथ भाजपा कार्यकर्ता ( BJP workers ) भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ( video conferencing ) के माध्यस से भाग लेंगे। गौरतलब है कि देश में कोरोना वायरस ( Coronavirus Infection ) के बढ़ते मरीजों की संख्या देखते हुए हर तरह की राजनीतिक रैलियों और सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यही वजह है कि राजनीतिक दल अब रैलियों के लिए वर्चुअल प्रणाली का सहारा ले रहे हैं।

आपको बता दें कि भाजपा ने बिहार विधानसभा चुनाव ( Bihar Assembly Election ) और मध्य प्रदेश के उप विधानसभा चुनाव ( Madhya Pradesh By Elections ) पर फोकस कर दिया है। अभी जमीनी प्रचार अभियान संभव नहीं है तो पार्टी ने वर्चुअल प्रचार अभियान ( Virtual Election Campaign ) के जरिए ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार ( Election Campaign )करने की योजना बनाई है। स्मार्ट टीवी, लैपटॉप समेत तमाम हाईटेक माध्यमों के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने के प्रस्ताव को पार्टी हाईकमान ने हरी झंडी दे दी है।

आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शाह के संबोधन को पहुंचाने के लिए राज्य ईकाई को जिम्मेदारी दी है। वहीं, इंटरनेट कनेक्टिविटी की समस्या से छुटकारा पहुंचाने के लिए बड़े हॉल में बड़े स्क्रीन वाले स्मार्ट टीवी लगाए गए हैं। हालांकि इस दौरान सोशल डिस्टेंस्टिंग का पालन करने को कभी कहा गया है। सोशल मीडिया बीजेपी फॉर बिहार लाइव के माध्यम से 72 हजार बूथों के अलावा 45 जिलों के 9547 शक्ति केंद्र 1099 मंडलों में अमित शाह की रैली को भाजपा कार्यकर्ता सुनेंगे।