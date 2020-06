Delhi Government का Private Hospitals पर शिकंजा, अब Corona के मरीजों के इलाज को नहीं कर सकेंगे इनकार

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी में फैलते कोरोना वायरस ( coronavirus in Delhi ) के संक्रमण के बीच दिल्ली सरकार ( Delhi Goverment ) ने प्राइवेट हॉस्पिटलों ( Private Hospitals ) पर शिंकजा कस दिया है।

दिल्ली में अब प्राइवेट अस्पताल (Private Hospitals) कोरोना वायरस (Coronavirus) के मरीजों के इलाज से मना नहीं कर सकेंगे।

इसके साथ ही अब प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी और बेड की काला बाजारी ( Black Marketing of Beds ) रोकने के लिए सरकार उनमें अपने प्रतिनिधि बैठाएगी।

ये दिल्ली सरकार के ये प्रतिनिधि अस्पतालों के रिसेप्शन पर बैठकर न केवल प्रबंधन पर नजर रखेंगे बल्कि मरीजों ( Corona patients ) को बेड दिलाना भी सुनिश्चित करेंगे।

Delhi Govt issues an order, directing all hospitals in Delhi that no patient who is having #COVID19 symptoms & is in moderate & severe category be denied admission on the pretext that patient is not having COVID-19 positive report. pic.twitter.com/U8ARHjLFRw