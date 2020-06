WHO का अलर्ट: भारत में Corona Explosion का खतरा कम, लेकिन जोखिम हमेशा

नई दिल्ली। चीन के वुहान से निकले कोरोना वायरस ( Coronavirus in india ) ने भारत समेत पूरी दुनिया में तबाही मचाई हुई है। इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ( WHO ) ने कोरोना के खतरे ( Corona hazards ) को लेकर दक्षिण एशिया ( South Asia ) के लिए अलर्ट जारी किया है। WHO ने कहा कि कुछ देश कोरोना वायरस ( COVID-19 ) के मामले जिस खतरनाक दर से बढ़ रहे हैं, उससे घनी आबादी वाले क्षेत्र में वायरस के विस्फोट ( Corona Explosion ) का खतरा है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रही WHO Health emergency program के एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर माइकल रयान ने शुक्रवार को कहा कि दक्षिण एशिया के देशों में कोविड-19 की स्थिति पर जानकारी दी। हालांकि उन्होंने कहा कि भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश समेत दक्षिण एशिया के अन्य देशों में घनी जनसंख्या में कोरोना का विस्फोट नहीं हुआ है, लेकिन वहां हमेशा ऐसा होने का जोखिम है।

उन्होंने आगे कहा कि और जब यह बीमारी उत्पन्न होती है और समुदायों में पैर जमाने लगती है, तो यह किसी भी समय तेज हो सकती है। भारत में मामलों की संख्या औसतन प्रति सप्ताह एक तिहाई बढ़ रही है, इसलिए शायद भारत में महामारी का दोगुना समय इस स्तर पर लगभग तीन सप्ताह है। तो महामारी की यात्रा की दिशा घातक नहीं है, लेकिन यह अभी भी बढ़ रही है। रयान ने कहा कि भारत में किए गए उपायों का "निश्चित रूप से प्रसार रोकने में प्रभाव पड़ा है और भारत जैसे अन्य बड़े देश जैसे -जैसे खुलते हैं और लोगों का मूवमेंट शुरू होता है तो ऐसे में हमेशा बीमारी के बढने का खतरा बढ़ जाता है।

डब्ल्यूएचओ की मुख्य वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन ने कहा कि मुझे लगता है कि वास्तव में महत्वपूर्ण बात यह है कि वायरस की विकास दर, वायरस के दोहरीकरण समय पर नजर रखना और सुनिश्चित करना कि वह बुरी स्थिति में न हो। स्वामीनाथन ने कहा कि जैसा कि भारत एक "विविधिता वाला और विशाल देश है जिसमें बहुत घनी आबादी वाले शहर हैं", ऐसे में यहां चेहरे को ढंकना महत्वपूर्ण है। बता दें कि शनिवार तक भारत ने इटली को पीछे छोड़ते हुए 2.3 लाख से अधिक कोविड-19 मामले दर्ज किए हैं। यह अब दुनिया में सबसे अधिक संक्रमण के मामलों साथ छठे स्थान पर है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब तक कुल 6,642 मौतें हो चुकी हैं।

आपको बता दें कि भारत में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे है। अगर दक्षिण एशिया की बात करें तो भारत का बाद दूसरा नंबर पाकिस्तान का आता है। यहां कोविड के अभी तक 89,249 मामले आ चुके हैं, जबकि 1,935 लोगों की मौत हुई है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट के अनुसार ---