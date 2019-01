थरूर के ट्वीट पर बिफरी BJP, संबित पात्रा बोले- हिन्दुओं को गाली देना कांग्रेस की आदत

नई दिल्ली। कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता शशि थरूर के एक ट्वीट पर फिर से सियासी घमासान छिड़ गया है। भारतीय जनता पार्टी ने थरूर के ट्वीट की कड़ी निंदा की है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी प्रतिदिन हिन्दू धर्म को गाली देने का काम कर रही है, जो अत्यंत दुखद है और यह कांग्रेस पार्टी के असली चेहरे को दिखता है। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस में दो प्रकार के लोग हैं- एक वो जो हमेशा हिन्दुओं को गाली देते रहते हैं और दूसरे वो जो वोट पाने के लिए चुनाव के वक्त छद्म हिन्दू का रुप धारण कर लेते हैं। जैसे कि आजकल राहुल गांधी कर रहे हैं। संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस का एक ही मत रहा है और वो अंग्रेजों वाला है। इनका मत है हिंदुस्तान को धर्म के नाम पर बांटों और तानाशाही करो। एक तंज कसते हुए पात्रा ने कहा 'देखो कांग्रेसियों का गुरूर, राहुल ने कहा जाओ थरूर, हिंदुओं का अपमान करो जरूर'।

This “Hindi, Hindu , Hindutva” ideology is dividing our country. We need unity, not uniformity. https://t.co/m6t2xE2sh7