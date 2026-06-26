उत्तर प्रदेशः सपा के पीडीए के जवाब में भाजपा का एपीडी फार्मूला

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी ने अगले साल फरवरी के विधानसभा चुनावों से पहले उत्तर प्रदेश के सांगठनिक ढांचे को मजबूत करने के लिए नए प्रदेश पदाधिकारियों की घोषणा कर दी है। सूची में भाजपा का 'माइक्रो-कास्ट मैनेजमेंट' और एपीडी के साथ अति पिछड़ों और महादलितों को आगे लाने के फॉर्मूले पर काम किया है। इसके जरिए पार्टी ने आगामी चुनावों के लिए बिसात भी बिछा दी है। पार्टी ने समाजवादी पार्टी के पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक के पीडीए फार्मूले की काट पर अगड़ा, पिछड़ा और दलित यानी एपीडी का फार्मूला इस संगठनात्मक फेरबदल में अपनाया है। सूची में जहां केन्द्र का दखल है वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के करीबियों को भी तरजीह मिली है। दिसंबर में अध्यक्ष बने पंकज चौधरी की छह माह बाद घोषित इस टीम में 19 उपाध्यक्ष, 8 महामंत्री और 19 मंत्री शामिल हैं। 6 क्षेत्रीय अध्यक्ष, 6 मोर्चा अध्यक्ष, कार्यालय मंत्री और मीडिया टीम सहित कुल 64 नाम घोषित किए हैं।