दिल्ली मर्डर केस: मां की बांहों में सिमट कर सो रही थी मासूम, 45 मिनट तक उसके करवट बदलने का इंतजार करता रहा ‘कातिल’

आरोपी बसु कुमार सिंह ने पूछताछ में पुलिस को एक और बात बताई है। उसने कहा कि वो खुद पुलिसवाला बनना चाहता था। बिहार में उसने पुलिस भर्ती परीक्षा भी दी थी। लेकिन जिस वर्दी को वो पहनना चाहता था, आज उसी वर्दी वाले उसे हथकड़ी लगाए खड़े हैं। पुलिस के मुताबिक घटना से कुछ ही दिन पहले यानी 19 जून को सिंह का एक्सीडेंट भी हुआ था। उसके भाई ने बताया कि गाड़ी चलाते-चलाते उसकी आंख लग गई और जब आंख खुली तो सामने ट्रक था। बचने के लिए उसने गाड़ी को ओवरटेक दिया जिससे गाड़ी का एक दरवाजा टूट गया।