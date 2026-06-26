26 जून 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

दिल्ली मर्डर केस: मां की बांहों में सिमट कर सो रही थी मासूम, 45 मिनट तक उसके करवट बदलने का इंतजार करता रहा ‘कातिल’

Mehrauli Crime News: दिल्ली के महरौली में मासूम बच्ची से दरिंदगी और हत्या मामले में बड़ा खुलासा। पुलिस पूछताछ में आरोपी कैब ड्राइवर बसु कुमार सिंह ने कुबूला कि मां की बांहों में सोई बच्ची को अगवा करने के लिए वह एक घंटे तक इलाके में रेकी करता रहा। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Abhishek Mehrotra

Jun 26, 2026

delhi repe news

दिल्ली के महरौली इलाके में नादान बच्ची के साथ बलात्कार

Delhi Cab Driver Arrest: दिल्ली के महरौली इलाके में जिस तरह नादान बच्ची के साथ बलात्कार और उसकी हत्या को अंजाम दिया गया, उसके बाद से पुलिस लगातार मामले की तफ्तीश कर ली है। पुलिस को आरोपी बसु कुमार सिंह से पूछताछ में पता चला कि उसने सड़क के किनारे सोई बच्ची को उठाने के लिए उस इलाके में घंटे भर घूमा। ऐसा इसलिए क्योंकि जब कैब ड्राइवर की नजर बच्ची पर पड़ी थी, तो वह उस वक्त अपनी मां की बांहों में सिमट कर सोई हुई थी।

45 मिनट तक घात लगाए बैठा रहा

आरोपी ने बताया कि वे उस जगह से पहले भी एक बार गुजर चुका था। जब उसने देखा कि बच्ची अपनी मां की बाहों में है, तो वो रुक गया। उसने गाड़ी खड़ी की और करीब 45 मिनट तक सही मौके का इंतजार करता रहा। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जैसे ही बच्ची नींद में करवट लेकर मां से थोड़ी दूर हो गई, उसने उसे उठा लिया।

गाड़ी के शीशे बंद किए ताकि चीखें न सुनाई दें

पूछताछ में आरोपी बासु सिंह ने पुलिस को बताया कि बच्ची को उठाते ही उसने कार के सभी शीशे चढ़ा लिए ताकि उसकी आवाज बाहर न जाए। लेकिन पुलिस को शक है कि सिर्फ इतने से काम नहीं चला होगा। अफसरों का मानना है कि उसने बच्ची को चुप कराने के लिए मारपीट भी की। बच्ची के सीने पर बड़े पत्थरों से चोट के निशान मिले हैं जिससे ये अंदेशा लग रहा है कि बच्ची के साथ भयावह तरीके से मारपीट की गई होगी।

बाल, कपड़े और गाड़ी होंगे अहम सबूत

जिस जगह बच्ची की लाश मिली, वहां से खून के धब्बे, एक तौलिया और खून से सने पत्थर भी बरामद हुए हैं। पुलिस का कहना है कि तौलिए का इस्तेमाल गला दबाने में हुआ होगा, जबकि पत्थरों से उसको मारा गया होगा। सभी सामान जब्त कर फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिए गए हैं।

फोरेंसिक टीम ने दो जगहों से बालों के टुकड़े इकट्ठा किए हैं, एक कार के अंदर से और एक वहां से जहां डेडबॉडी मिली थी। इन्हें जांच के लिए लैब भेजा गया है। गाड़ी और घटनास्थल की रासायनिक जांच भी हुई है जिसमें शरीर के तरल पदार्थ और अन्य निशानों को पहचानने की कोशिश की गई है। कपड़े भी फोरेंसिक टेस्ट के लिए भेजे गए हैं। अब पूरी गाड़ी सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी (CFSL) को सौंपी जाएगी। आरोपी का पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पोटेंसी टेस्ट का नतीजा भी अभी आना बाकी है।

बिहार में पुलिसवाला बनने का सपना देखता था, बना हत्यारा

आरोपी बसु कुमार सिंह ने पूछताछ में पुलिस को एक और बात बताई है। उसने कहा कि वो खुद पुलिसवाला बनना चाहता था। बिहार में उसने पुलिस भर्ती परीक्षा भी दी थी। लेकिन जिस वर्दी को वो पहनना चाहता था, आज उसी वर्दी वाले उसे हथकड़ी लगाए खड़े हैं। पुलिस के मुताबिक घटना से कुछ ही दिन पहले यानी 19 जून को सिंह का एक्सीडेंट भी हुआ था। उसके भाई ने बताया कि गाड़ी चलाते-चलाते उसकी आंख लग गई और जब आंख खुली तो सामने ट्रक था। बचने के लिए उसने गाड़ी को ओवरटेक दिया जिससे गाड़ी का एक दरवाजा टूट गया।

कैब कंपनी से मांगा जवाब

पुलिस ने आरोपी की कैब एग्रीगेटर आईडी ब्लॉक करा दी है और कंपनी से लिखित में पूछा है कि ड्राइवर की भर्ती के वक्त क्या-क्या जांच की गई थी। पुलिस का मानना है कि अगर उसी वक्त सही तरीके जांच होती तो कैब ड्राइवर का आपराधिक रिकॉर्ड सामने आ जाता।

दिल्ली मर्डर केस: सात घंटे, नौ टीमें और एक सफेद गाड़ी जिसने ‘कातिल’ को पकड़वाया

ये भी पढ़ें
Delhi Crime News,CAB Driver,Delhi Taxi driver,Taxi Driver raped 10 Year Girl,Mehrauli Crime News,महरौली,महरौली दुष्‍कर्म केस

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

crime

crime news

crimenews

Updated on:

26 Jun 2026 03:42 pm

Published on:

26 Jun 2026 03:20 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / दिल्ली मर्डर केस: मां की बांहों में सिमट कर सो रही थी मासूम, 45 मिनट तक उसके करवट बदलने का इंतजार करता रहा ‘कातिल’

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

उत्तर प्रदेशः सपा के पीडीए के जवाब में भाजपा का एपीडी फार्मूला

UP BJP NEW TEAM
नई दिल्ली

अनुशासनहीनता ही नहीं, नए समीकरणों से भी बढ़ी भाजपा की टेंशन

Chhattisgarh news, bjp chhattisgarh, political news,
नई दिल्ली

एफसीआरए विवाद के बीच गांधी परिवार से जुड़े ट्रस्टों पर मंथन, दस जनपथ पर भरोसेमंदों से चर्चा

K C Venugopal
नई दिल्ली

दूसरी महिला से था अफेयर, पत्नी को चार गोलियां मार उतारा मौत के घाट; फरार पति की तलाश में जुटी पुलिस

Shubham Rajput Betting Case
नई दिल्ली

जून ने बढ़ाया जोखिम, जुलाई पर टिकी अर्थव्यवस्था की नजर

Rajasthan Cherrapunji
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.