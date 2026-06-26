अनुशासनहीनता ही नहीं, नए समीकरणों से भी बढ़ी भाजपा की टेंशन

224 सदस्यों वाली कर्नाटक विधानसभा में सीटों और वोटों के गणित में भीतरघात ने भाजपा- जद (एस) का खेल बिगाड़ दिया। कांग्रेस अपने बूते चार सीटें आसानी से जीत रही थी, लेकिन क्रॉस वोटिंग का फायदा उठाकर उसने 5वीं सीट भी झटक ली। इसके साथ ही विधान परिषद में कांग्रेस का आंकड़ा 34 से बढ़कर 39 हो गया है। भाजपा के पास 63 विधायक थे। रणनीति के तहत प्रथम वरीयता के 30-30 वोट दो पार्टी प्रत्याशियों को और बचे हुए 3 वोट सहयोगी दल जेडीएस को जाने थे। एक समर्थित का भी वोट जेडीएस को जाना था। लेकिन भाजपा के दूसरे उम्मीदवार को सिर्फ 27 वोट ही मिले। पार्टी को संदेह है कि भाजपा के 3 से 6 विधायकों ने पाला बदला है। वहीं, खुफिया इनपुट यह भी है कि जेडीएस के भी 6-7 विधायक पार्टी लाइन से भटक गए।