Delhi में Coronavirus से 24 घंटे में 58 मौत, CM Arvind Kejriwal ने सांसदों से की चर्चा

नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ( Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal ) ने गुरुवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग ( Video conferencing ) के जरिए राष्ट्रीय राजधानी ( Delhi ) के लोकसभा सांसदों और राज्यसभा सदस्यों ( Lok Sabha MPs and Rajya Sabha members ) से बात की। मुख्यमंत्री ने इस दौरान कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई ( fight against coronavirus ) पर चर्चा की। दिल्ली में सात लोकसभा सांसद ( Lok Sabha MP ) हैं। ये सभी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से हैं। वहीं दिल्ली से तीन राज्यसभा सांसद भी हैं, जो आम आदमी पार्टी ( AAP ) के हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, दिल्ली मॉडल से कोरोना वायरस ( Coronavirus in Delhi ) की लड़ाई संभव है, क्योंकि दिल्ली के सभी विधायक और सांसद दिल्ली सरकार ( Delhi Goverment ) के साथ खड़े हैं।

"Delhi model of fighting coronavirus has been possible due to the collective efforts and support from all political parties, MPs and MLAs."



- Hon'ble Delhi CM shri @ArvindKejriwal to Delhi Lok Sabha and Rajya Sabha MPs in a meeting held via video conference. pic.twitter.com/Yz6ZrZllTl