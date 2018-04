नई दिल्ली। विपक्ष सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया है। शुक्रवार को कांग्रेस की अगुवाई में हुई बैठक में सात विपक्षी दलों ने महाभियोग प्रस्ताव पर अपनी सहमति जताई। इन दलों के 71 सांसदों ने प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके बाद कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद के नेतृत्व में विपक्षी दलों ने यह प्रस्ताव उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को सौंपा।

सीजेआई के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर विपक्ष की सहमति, उपराष्ट्रपति को सौंपेगा प्रस्ताव

We have moved an impeachment motion seeking the removal of CJI Dipak Misra: Ghulam Nabi Azad after meeting Vice President Venkaiah Naidu pic.twitter.com/h5QSh7Y4vc — ANI (@ANI) April 20, 2018

उपराष्ट्रपति से मुलाकात

कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि राज्य सभा के सात सियासी दलों की ओर से सीजेआई के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव उपराष्ट्रपति को सौंपा गया है। कांगेस नेता ने कहा कि 71 सांसदों के हस्ताक्षर वाला यह प्रस्ताव राज्यसभा में जल्द से जल्द स्वीकार किया जाए। आजाद ने कहा कि यह प्रस्ताव पांच मुख्य बिंदुओं के आधार पर तैयार किया गया है।

इन दलों ने किया समर्थन

सीजेआई खिलाफ महाभियोग को लेकर कांग्रेस को समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, एनसीपी, सीपीआई, सीपीएम व मुस्लिम लीग का समर्थन मिला है, जबकि टीएमसी व आरजेडी फिलहाल अपना अलग मत बनाए हुए हैं। उनकी ओर से कोई बयान सामने नहीं आया है।

71 MPs had signed the impeachment motion (against CJI) but as 7 have retired the number is now 64. We have more than the minimum requirement needed to entertain the motion and we are sure that the Hon Chairman will take action: Ghulam Nabi Azad after meeting Vice President pic.twitter.com/QYLGXjInjU — ANI (@ANI) April 20, 2018

सीजेआई के कार्यकाल में गलत फैसले

वहीं, कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने अपने बयान में कहा कि संविधान में दिए अधिकार के अनुसार यदि कोई न्यायधीश दुर्व्यवहार पर उतर आता है, तो संसद उसकी जांच करा सकती है। कांग्रेस नेता ने कहा कि जब से दीपक मिश्रा ने मुख्य न्यायधीश का पदभार संभाला तब से कुछ ऐसे फैसले लिए गए जो ठीक नहीं हैं। उन्होंने कहा कि इससे पहले चार जजों भी सीजेआई के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। सिब्बल ने कहा कि हमारे पर महाभियोग के आलाव अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रह गया था।

We wish this day had never come in the fabric of our constitutional framework. Since the day he (Dipak Misra) was appointed as CJI there have been questions raised in the manner in which he has dealt with certain cases: Kapil Sibal, Congress on Impeachment Motion against CJI pic.twitter.com/kXx6N38hr2 — ANI (@ANI) April 20, 2018