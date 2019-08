कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भुबनेश्वर कलिता आज भाजपा में होंगे शामिल, सोमवार को पद से दिया था इस्तीफा

नई दिल्ली। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भुबनेश्वर कलिता आज बीजेपी का दामन थामेंगे। पिछले सोमवार को ही असम से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद भुबनेश्वर कलिता ने अपने पद से इस्तीफा दिया था। बताया जा रहा है कि आज शाम पांच बजे कलिता भाजपा ज्वाइन करेंगे।

गांधी परिवार के करीबी माने जाते थे कलिता

भुबनेश्वर कलिता असम से कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद थे। कलिता को गांधी परिवार का बेहद करीबी माना जाता है। लेकिन, कश्मीर मुद्दे पर वह पार्टी से नाराज हो गए थे और अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। उसी वक्त से अटकलें लगाई जा रही थी कि कलिता बीजेपी का दामन थामेंगे।

Sources: Bhubaneswar Kalita, senior Congress leader who resigned from Rajya Sabha and quit the party, to join BJP today. (file pic) pic.twitter.com/JvQDTdSmtX