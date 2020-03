Coronavirus: गुलाम नबी आजाद ने लगाया गंभीर आरोप, BJP विपक्ष को तोड़ने के लिए कर रही है दबाव की राजनीति

नई दिल्ली। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी विपक्ष और उसके नेताओं को तोड़ने के लिए छापेमारी और धमकाने की सियासत कर रही है। विपक्षी पार्टियों के सांसदों और विधायकों पर दबाव बनाकर उन्हें तोड़ने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि जोड-तोड़ की ये राजनीति लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है।

Congress leader Ghulam Nabi Azad in Rajya Sabha: Since the govt has decided to hold a discussion on #DelhiViolence on March 11, we request that if govt puts a statement on the floor of the house, the discussion should be confined to it only. pic.twitter.com/oJgfNLzZJM