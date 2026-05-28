कामाख्या मंदिर में 55 भैंसों की ‘कुर्बानी’ सही तो बकरीद पर गलत क्यों? संजय राउत का भाजपा पर बड़ा हमला

महायुति के नेताओं द्वारा मुंबई के कई इलाकों में अवैध पशु वध का आरोप लगाए जाने के बाद संजय राउत ने मीडिया से बात करते हुए कहा, जो लोग 'कुर्बानी' की बातें कर रहे हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि कामाख्या मंदिर में कितनी बलियां दी गईं? महाराष्ट्र मांसाहारियों की भूमि है, यह छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती है। हम क्षत्रिय हैं, हम मराठा हैं। हम इस तरह की बलियां देना जारी रखेंगे और वास्तव में, हम अपने देश की खातिर सर्वोच्च बलिदान भी देते हैं। अगर आप बलिदान नहीं देंगे, तो देश और महाराष्ट्र कैसे बचेगा?