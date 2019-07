भाजपा संसदीय दल की बैठक शुरू, हिस्सा लेने पहुंचे PM मोदी और अमित शाह

नई दिल्ली। राज्यसभा में तीन तलाक बिल पेश करने से पहले भारतीय जनता पार्टी ने संसदीय दल की बैठक ( BJP Parliamentary Party meeting ) बुलाई है। संसद परिसर में चल रही इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी हिस्सा लेने पहुंचे। भाजपा सूत्रों के अनुसार बैठक में संसद सत्र को 10 दिनों के लिए बढ़ाने पर चर्चा होनी है। सरकार की मंजूरी के बाद चालू सत्र अब अब 9 अगस्त को खत्म होगा।

गौरतलब है कि प्रत्येक मंगलवार की तरह संसद में आज भी भाजपा संसदीय दल ( BJP Parliamentary Party meeting ) की बैठक आयोजित की गई है। माना जा रहा है कि इस बैठक में अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी।

Delhi: Prime Minister Narendra Modi arrives for BJP Parliamentary Party meeting, at the Parliament premises; the meeting is underway now. pic.twitter.com/Lzhw4U9Vi8