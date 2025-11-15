बिहार में दिल्ली- हरियाणा की रणनीति आई काम

भीलवाड़ा के सांसद दामोदर अग्रवाल को पड़िहार का जिम्मा दिया गया था। यहां भाजपा गायत्री देवी 17 हजार से ज्यादा वोटों से आगे रही । राजस्थान भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष और चित्तौड़गढ़ के सांसद सीपी जोशी को जाले व दरभंगा शहर का जिम्मा दिया गया था। जाले में भाजपा के जीबेश कुमार 21 हजार से ज्यादा वोटों से तो दरभंगा शहर में भाजपा के संजय सरावगी 24 हजार से ज्यादा वोटों से जीते। विराटनगर विधायक कुलदीप धनकड़ को साहेबगंज विधानसभा सीट की जिम्मेदारी दी गई थी। यहां भाजपा के राजू कुमार सिंह 13 हजार से ज्यादा वोटों से जीते। जोधपुर शहर के विधायक अतुल भंसाली दरभंगा जिले की हयाघाट विधानसभा की जिम्मा दिया गया था और यहां भाजपा के रामचंद्र प्रसाद 11 हजार वोटों से जीत दर्ज की है। राजस्थान के समाज कल्याण मंत्री अविनाश गहलोत को बथनाह,दीघा की जिम्मेदारी दी गई थी। बथनाह पर भाजपा के अनिल कुमार ने 51 हजार से ज्यादा से जीत दर्ज की। दीघा में भाजपा के संजीव चौरसिया ने 59 हजार से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की है।