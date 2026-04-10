तेलंगाना में बना हेडगेवार का स्मृति मंदिर, मोहन भागवत करेंगे उद्घाटन

केशव सेवा समिति की ओर से बनाए गए इस मंदिर की संरचना आधुनिक और पारंपरिक शैली का समन्वय है, जहां भूतल पर डॉ. हेडगेवार की प्रतिमा के साथ एक विस्तृत फोटो गैलरी स्थापित की गई है। इसमें उनके जीवन के महत्वपूर्ण पड़ाव और राष्ट्र के प्रति उनके योगदान को दर्शाया गया है। प्रथम तल पर भारत माता की प्रतिमा स्थापित की जाएगी, साथ ही यहां एक अत्याधुनिक वीडियो प्रजेंटेशन के जरिए हेडगेवार के जीवन और वैचारिक यात्रा को प्रदर्शित किया जाएगा। ‘संग्रहालय’ में डॉ. हेडगेवार से जुड़ी व्यक्तिगत वस्तुएं, हस्तलिखित पत्रों की प्रतियां और पुस्तकें रखी जाएंगी। रामलला की प्रतिमा गढ़ने वाले योगीराज ने बनाईं प्रतिमाएं मंदिर में स्थापित डॉ. हेडगेवार और भारत माता की प्रतिमाएं मैसूर के शिल्पकार अरुण योगीराज ने निर्मित की हैं। गौरतलब है कि योगीराज ने ही अयोध्या में रामलला की मूर्ति का निर्माण भी किया है।