JDU राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जारी, सीएम नीतीश पार्टी के नए अध्यक्ष के नाम का कर सकते है ऐलान

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) की राष्ट्रीय कार्यकारिणी (JDU Meeting Latest Update) की बैठक चल रही है। इस बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत पार्टी के तमाम दिग्गज नेता शामिल हुए हैं। माना जा रहा है कि थोड़ी देर में जेडीयू के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम का ऐलान हो सकता है। सीएम पार्टी अध्यक्ष के नाम को लेकर अपने फैसले से सबको चौंका सकते हैं।

हालांकि, ये कयास लगाए जा रहे हैं कि वरिष्ठ नेता और सांसद ललन सिंह को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। इस बीच कार्यकारिणी की बैठक से पहले नीतीश कुमार से जेडीयू के दिग्गज नेता ललन सिंह (Lalan Singh) ने मुलाकात की थी।

बता दें कि जंतर-मंतर स्थित जेडीयू कार्यालय में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में सीएम नीतीश कुमार के अलावा मोदी कैबिनेट में मंत्री आरसीपी सिंह, केसी त्यागी, ललन सिंह, वशिष्ठ नारायण सिंह समेत पार्टी के तमाम दिग्गज नेता शामिल हैं।

कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी को विस्तार कर मजबूत करने की रणनीति के साथ-साथ अगले साल पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी विस्तृत रूप से चर्चा की जा रही है।

National Executive meeting of JD(U) is underway at its national office in Delhi. CM Nitish Kumar, party's national president and Union Minister RCP Singh, party's MPs, national office bearers, state chiefs and executive members are present at the meeting. pic.twitter.com/dFIPDy8FEC