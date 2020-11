BJP नेता का बड़ा बयानः किसी भी जाति का प्रत्याशी मंजूर, मुस्लिम को कभी नहीं देंगे टिकट

नई दिल्ली। देश के दक्षिण राज्य कर्नाटक ( Karnataka ) से बड़ी खबर सामने आई है। बेलगावी लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव (Bypolls) के बीच बीजेपी नेता के बड़े बयान ने सियासी बवाल खड़ा कर दिया है। प्रदेश के ग्रामीण विकास मंत्री केएस ईश्वरप्पा (KS Ishwarappa) ने मुस्लिमों को लेकर विवादित बयान दे डाला है।

बीजेपी नेता और येदयुरप्पा सरकार में मंत्री ईश्वरप्पा ने कहा कि बीजेपी इस चुनाव में किसी भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं देगी। उन्होंने कहा कि किसी भी जाति के प्रत्याशी को टिकट दिया जाएगा, लेकिन मुस्लिम उम्मीदवार को कभी टिकट नहीं देंगे।

