कर्नाटक: येदियुरप्पा ने दिखाया विक्ट्री साइन, BJP बोली- अपवित्र गठबंधन का अंत

नई दिल्ली। कर्नाटक में Congress-JDS गठबंधन वाली सरकार महज 14 महीने तक ही चल पाई। मुख्यमंत्री HD Kumaraswamy अब सत्ता से बाहर हो चुके हैं। मंगलवार को विश्वास मत हासिल करने में विफल रही कुमारस्वामी की सरकार गिर चुकी है। बीजेपी ने इसे कर्मों का फल बताया है।

कर्मों का फल: बीजेपी

फ्लोर टेस्ट के बाद कर्नाटक बीजेपी ने ट्वीट कर खुशी का इजहार किया है। पहले ट्वीट में इसे सरकार के कर्म से जोड़ा गया। कर्नाटक बीजेपी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर लिखा 'कर्म का खेल'।

Game Of Karma — BJP Karnataka (@BJP4Karnataka) July 23, 2019

हम देंगे सक्षम सरकार: BJP

बीजेपी ने एक अन्य ट्वीट में कांग्रेस-जेडीएस गठबंधन को भ्रष्ट और अपवित्र गठबंधन बताया है। लिखा गया कि यह कर्नाटक के लोगों की जीत है। भ्रष्ट और अपवित्र गठबंधन के युग का अंत है। हम कर्नाटक के लोगों के लिए एक स्थिर और सक्षम सरकार देने का वादा करते हैं। हम दोनों मिलकर कर्नाटक को फिर से समृद्ध बनाएंगे।

It’s the victory of people of Karnataka.



It’s the end of an era of corrupt & unholy alliance.



We promise a stable & able governance to the people of Karnataka.



Together we will make Karnataka prosperous again ✌🏽 — BJP Karnataka (@BJP4Karnataka) July 23, 2019

विकास का नया युग शुरू: येदियुरप्पा

येदियुरप्पा ने सदन के बाहर मीडिया से कहा कि यह लोकतंत्र की जीत है। कर्नाटक के लोग कुमारस्वामी सरकार से ऊब गए थे। प्रदेश की जनता को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अब कर्नाटक में विकास का नया युग शुरू होगा।

BS Yeddyurappa, BJP: We assure the farmers that we will give more importance to them in the coming days. We will take an appropriate decision at the soonest. https://t.co/3rZlnIP33J — ANI (@ANI) July 23, 2019

सदन में दिखाए विक्ट्री साइन

सदन में कुमारस्वामी सरकार के गिरते बीजेपी नेताओं के चेहरे पर मुस्कान आ गई। बीएस येदियुरप्पा समेत सभी बीजेपी विधायकों ने विक्ट्री साइन दिखाते हुए खुशी का इजहार किया।

BS Yeddyurappa & other Karnataka BJP MLAs show victory sign in the Assembly, after HD Kumaraswamy led Congress-JD(S) coalition government loses trust vote. pic.twitter.com/hmkGHL151z — ANI (@ANI) July 23, 2019

गिर गई सरकार

एच डी कुमारस्वामी द्वारा सदन में पेश विश्वास मत प्रस्ताव के समर्थन में 99 मत पड़े जबकि इसके विरोध में 105 सदस्यों ने वोट डाले। इसके साथ ही कांग्रेस-जनता दल (एस) गठबंधन की सरकार गिर गई।