एनडीए की रणनीतिः गृहमंत्री अमित शाह ने 100 बागियों को मनाया

एनडीए को एकजुट रखने का काम अपने हाथ में लिया। एलजेपी और जदयू के बीच मनभेद और मतभेद दोनों दूर कराया। चिराग भी नीतीश के समर्थन में पूरी तरह उतर गए। एनडीए में शामिल दलों के वोट एक दूसरे को ट्रांसफर हों, इसके लिए हर विधानसभा में एक कोआर्डिनेश कमेटी भी बनाई। इस कमेटी में सभी दलों के नेता शामिल किए गए। शाह ने मंडलस्तर के कार्यकर्ताओं की खुद बैठकें ली। प्रवासी कार्यकर्ताओं से लगातार संपर्क में रहे और निर्देश दिए। पार्टी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने बताया कि जरूरत पड़ने पर मार्गदर्शन के लिए गृहमंत्री शाह एक फोन कॉल पर उपलब्ध रहे।