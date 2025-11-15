Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राजनीति

एनडीए की रणनीतिः गृहमंत्री अमित शाह ने 100 बागियों को मनाया

हर विधानसभा में एनडीए के सभी दलों के नेताओं की बनाई कोआर्डिनेशन कमेटी से एक दूसरे को वोट हुए ट्रांसफर

less than 1 minute read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Navneet Mishra

Nov 15, 2025

amit shah in bihar

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Photo-ANI)

नई दिल्ली। गृहमंत्री अमित शाह ने बिहार चुनाव के दौरान डेरा डाल दिया। उन्होंने अचूक रणनीति बनाकर एनडीए की बड़ी जीत का मार्ग प्रशस्त कर दिया। चुनाव में 100 बागियों के साथ व्यक्तिगत मीटिंग कर उन्हें मना लिया। पार्टी सूत्रों के मुताबिक,अमित शाह के अलावा किसी अन्य की बात बागी नेता सुनने को तैयार ही नहीं थे। कह रहे थे कि शाह आश्वासन देंगे, तभी मानेंगे। तीन दिनों तक अमित शाह मिशन मोड में बागियों का मैनेजमेंट करते रहे, इस दौरान वे किसी कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लिए।

एनडीए को एकजुट रखने का काम अपने हाथ में लिया। एलजेपी और जदयू के बीच मनभेद और मतभेद दोनों दूर कराया। चिराग भी नीतीश के समर्थन में पूरी तरह उतर गए। एनडीए में शामिल दलों के वोट एक दूसरे को ट्रांसफर हों, इसके लिए हर विधानसभा में एक कोआर्डिनेश कमेटी भी बनाई। इस कमेटी में सभी दलों के नेता शामिल किए गए। शाह ने मंडलस्तर के कार्यकर्ताओं की खुद बैठकें ली। प्रवासी कार्यकर्ताओं से लगातार संपर्क में रहे और निर्देश दिए। पार्टी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने बताया कि जरूरत पड़ने पर मार्गदर्शन के लिए गृहमंत्री शाह एक फोन कॉल पर उपलब्ध रहे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

15 Nov 2025 04:46 pm

Published on:

15 Nov 2025 04:45 pm

Hindi News / Political / एनडीए की रणनीतिः गृहमंत्री अमित शाह ने 100 बागियों को मनाया

बड़ी खबरें

View All

राजनीति

ट्रेंडिंग

तेजप्रताप जैसा ही आया तेजस्वी का रिएक्शन, सोशल मीडिया पोस्ट में दिखा दर्द; कहा- उतार चढ़ाव आना…

चुनाव हारने के बाद राजद ने दी प्रतिक्रिया
राष्ट्रीय

बिहार में नमो और नीतीश की जोड़ी ने कैसे पलट दी बाजी ?

Bihar News
राजनीति

‘मैं राजनीति और परिवार से तोड़ रही हूं नाता’, चुनाव में करारी हार के बाद लालू की बेटी ने किया ऐलान

रोहिणी आचार्य ने परिवार से तोड़ा नाता
राष्ट्रीय

Anta Election 2025: अंता उपचुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार ने बिगाड़ा खेल, बना कांग्रेस की जीत का बड़ा कारण

Anta By-Election Result First round counting complete Pramod Jain Bhaiya leads
बारां

बिहार में एनडीए की ऐतिहासिक जीत के 10 प्रमुख कारण

बिहार में NDA ने जीती 202 सीटें
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.