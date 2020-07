पहले COVID-19 और Economy पर चेतावनी को इग्नोर किया और अब China पर कर रहे: Rahul Gandhi

नई दिल्ली। कोरोना महामारी (coronavirus ), अर्थव्यवस्था ( Economy ) और भारत-चीन मुद्दा ( India-China Issue ) को लेकर विपक्ष लगातार केन्द्र सरकार (Central Government ) पर हमलावर है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ( Rahul Gandhi ) लगातार मोदी सरकार ( Modi Government ) पर निशाना साध रहे हैं और गंभीर आरोप लगा रहे हैं। एक बार फिर राहुल गांधी ( Rahul Gandhi on Central Government ) ने केन्द्र सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि मैंने पहले कोरोना महामारी और अर्थव्यवस्था को लेकर चेतावनी थी, जिसे इग्नोर किया। वहीं, अब चीन मुद्दे ( China Issue ) को लेकर चेतावनी दे रहा हूं, तो उसे भी खारिज किया जा रहा है।

Rahul Gandhi ने फिर कसा तंज

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट ( Rahul Gandhi Tweet ) करते हुए लिखा, 'मैंने पहले COVID-19 और इकोनॉमी को लेकर चेतावनी दी थी, उन्होंने उसे खारिज कर दिया। परिणाम इतनी बड़ी आपदा ने पीछा किया। वहीं, अब चीन को लेकर चेतावनी दे रहा हूं तो उसे भी खारिज किया जा रहा है।'राहुल गांधी के इस संदेश से साफ है कि अगर सरकार ने उनकी बातों पर गौर नहीं किया तो चीन मामले में भी परिणाम काफी बुरा हो सकता है। इससे पहले गुरुवार को भी राहुल गांधी ने एक वीडियो शेयर करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ( Rahul Gandhi Attack on Pm Modi ) पर तंज कसा था। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी 100 प्रतिशत केवल अपनी छवि बनाने में लगे हैं। साथ ही उन्होंने चीन मामले पर निपटने के लिए कुछ सुझाव भी दिए थे। ऐसा पहली बार नहीं राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस के कई नेता इस संकट की घड़ी में केन्द्र सरकार ( Central Government ) पर निशाना साध रहे हैं। खुद कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ( Sonia Gandhi ) से लेकर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ( Manmohan Singh ) तक मोदी सरकार पर हमला बोल चुके हैं। हालांकि, इस बीजेपी ( BJP ) की ओर से भी इनके बयानों पर पलटवार किया गया है।

I kept warning them on Covid19 and the economy. They rubbished it.



Disaster followed.



I keep warning them on China. They’re rubbishing it.