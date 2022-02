राहुल गांधी का PM Modi को जवाब - नेहरू को किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, लेकिन आप तो अपना काम करें

राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर हमला करते हुए कहा, "पूरा का पूरा भाषण के बारे में, कांग्रेस ने क्या नहीं किया, जवाहर लाल नेहरू के बारे में, मगर बीजेपी ने क्या किया, जो वादे किए थे उसे पूरा नहीं किया, इसको लेकर तो कुछ बोला नहीं।"

प्रधानमंत्री मोदी पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पलटवार किया है। राहुल गांधी ने कहा, "डरते हैं थोड़ा कांग्रेस से क्योंकि कांग्रेस थोड़ी सच्चाई बोलती है। मार्केटिंग का धंधा है, उनके रिश्ते हैं, उनके मित्र है जो सदन में दिखा।" इसके साथ ही राहुल गंधी ने कहा कि 'मेरे परनाना ने देश की सेवा की, मुझे किसी को सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है।' राहुल गांधी ने कहा कि उनका पूरा भाषण इस बारे में था कि कांग्रेस ने क्या नहीं किया, जवाहर लाल नेहरू के बारे में, मगर बीजेपी ने क्या किया, जो वादे किए थे उसे पूरा नहीं किया, इसको लेकर तो कुछ बोला नहीं।"

Rahul Gandhi replied to PM Modi said, no certificate need