Rajasthan Politics: राजस्थान में निकाय चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज, मालवीया के बाद इन 6 दिग्गज नेताओं की हो सकती है कांग्रेस में ‘घर वापसी’

मालवीया जयपुर में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर भाजपा से कांग्रेस में लौटने का सार्वजनिक एलान कर चुके हैं। रविवार (11 जनवरी) को उन्होंने जयपुर के कांस्टीट्यूशन क्लब में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली से मुलाकात के बाद कांग्रेस में वापसी की घोषणा की थी।