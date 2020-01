केरल विधानसभा में CAA के खिलाफ पारित प्रस्ताव गलत और असंवैधानिक : रविशंकर प्रसाद

नई दिल्ली। नागरिकता कानून ( Citizenship Amendment Act) के विरोध में केरल विधानसभा द्वारा प्रस्ताव पारित किए जाने का केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद (Union Minister Ravi Shankar Prasad ) ने कड़ा विरोध जताया है। प्रसाद ने अनुच्छेद 245/46 और 256 का हवाला देते हुए बुधवार को कहा कि केरल विधानसभा का प्रस्ताव गलत है और संविधान की भावनाओं के खिलाफ है। नई दिल्ली में रविशंकर प्रसाद ने मीडिया से बातचीत में कहा, "यह आश्चर्य की बात है कि जिस सरकार ने संविधान की शपथ ली है, वह गैर संवैधानिक बात कर रही है कि नागरिकता कानून राज्य में नहीं लागू होने देंगे।"

ये भी पढ़ें: पत्रिका पोल: सोशल मीडिया यूजर्स ने हिंसक प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को कहा सही

प्रसाद ने कहा, "यह कानून संसद द्वारा पारित है। नागरिकता देना या लेना संविधान की सातवीं अनुसूची का विषय है, जिसपर संसद को ही कानून बनाने का अधिकार है। संसद पूरे भारत या भारत के लिए किसी क्षेत्र विशेष के लिए कानून बना सकती है। संसद नागरिकता संबंधी किसी विषय पर कानून बना सकती है।" कानून मंत्री ने कहा, "संविधान का अनुच्छेद 256 कहता है कि राज्य की शासकीय शक्ति इस तरह उपयोग में लाई जाएगी कि संसद द्वारा पारित कानून को लागू किया जा सके।"

ये भी पढ़ें: LPG और रेल किराया बढ़ने पर कांग्रेस का सरकार पर तंज, भाजपा और उनके मित्र मालामाल, देश की जनता कंगाल

Union Minister Ravi Shankar Prasad: There is a Constitutional obligation on every state to exercise the executive power in such a way that ensures compliance with laws made by Parliament. #CitizenshipAmendmentAct. pic.twitter.com/JrZ1uhctfW