राज्यपाल से उद्धव ठाकरे ने की मुलाकात, कल मुख्यमंत्री पद की लेंगे शपथ

नई दिल्ली। महाराष्ट्र में एक नए राजनीतिक युग का आगाज हो गया। राज्य की कमान पहली बार ठाकरे परिवार के हाथों में होने जा रही है। शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ने मिलकर सरकार बनाने का फैसला किया है। उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री होंगे।

गुरुवार को उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इसी कड़ी में आज उद्धव ठाकरे ने राज्यपाल भगत सिंह कोशियारी से मुलाकात की। राजभवन में अपनी पत्नी रश्मि ठाकरे के साथ उन्हें राज्यपाल से मुलाकात की ।

ये भी पढ़ें: महाराष्ट्र में विधानसभा का विशेष सत्र, प्रोटेम स्पीकर ने विधायकों को पद और गोपनीयता की शपथ

#WATCH Shiv Sena Chief & 'Maha Vikas Aghadi' (NCP-Congress-Shiv Sena alliance) CM candidate, Uddhav Thackeray and his wife Rashmi meet #Maharashtra Governor Bhagat Singh Koshyari at Raj Bhawan. #Mumbai pic.twitter.com/cubFSPPPHR