महाराष्ट्र विधानसभा का विशेष सत्र, विधायकों की शपथ शुरू

नई दिल्ली। महाराष्ट्र में आज विशेष विधानसभा सत्र आयोजित किया गया है। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने विधानसभा का स्पेशल सत्र बुलाया है। विधायकों का शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधायक पद की शपथ ली।

इसके बाद सभी विधायक पद और गोपनीयता की शपथ ले रहे हैं। प्रोटेम स्पीकर कालिदास कोलंबकर विधायकों को पद और गोपनीयता की शपथ दिला रहे हैं।

Mumbai: Newly-elected Maharashtra MLAs take oath at the special Assembly session called by Maharashtra Governor Bhagat Singh Koshyari. pic.twitter.com/5Xg17143RH