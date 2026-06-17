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महाराष्ट्र में बड़ा उलटफेर! उद्धव की शिवसेना फिर टूटी, 6 बागी सांसदों ने स्पीकर ओम बिरला को सौंपी चिट्ठी

Uddhav Thackeray Shiv Sena UBT split: महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर बड़ा राजनीतिक भूचाल आया है। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना (यूबीटी) के छह सांसदों ने बगावत का बिगुल फूंक दिया है।

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मुंबई

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Dinesh Dubey

Jun 17, 2026

Uddhav Thackery Shiv Sena split

उद्धव ठाकरे की शिवसेना में फिर हुई बगावत (Photo: ANI)

Shiv Sena Operation Tiger: महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर बड़ा भूचाल आ गया है। उद्धव ठाकरे नीत शिवसेना (यूबीटी) के 9 में से छह लोक सभा सांसद बगावत की राह पर चल पड़े है। रिपोर्ट्स के अनुसार, शिवसेना (यूबीटी) के 6 सांसदों ने उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ दिया है और अपना अलग समूह बनाने का फैसला किया है। इन बागी सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखकर उन्हें अलग समूह के तौर पर मान्यता देने की मांग की है। इस पर स्पीकर की ओर से सकारात्मक संकेत मिलने की खबर है।

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Updated on:

17 Jun 2026 02:44 pm

Published on:

17 Jun 2026 02:38 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / महाराष्ट्र में बड़ा उलटफेर! उद्धव की शिवसेना फिर टूटी, 6 बागी सांसदों ने स्पीकर ओम बिरला को सौंपी चिट्ठी

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