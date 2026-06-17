महाराष्ट्र में बड़ा उलटफेर! उद्धव की शिवसेना फिर टूटी, 6 बागी सांसदों ने स्पीकर ओम बिरला को सौंपी चिट्ठी

Shiv Sena Operation Tiger: महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर बड़ा भूचाल आ गया है। उद्धव ठाकरे नीत शिवसेना (यूबीटी) के 9 में से छह लोक सभा सांसद बगावत की राह पर चल पड़े है। रिपोर्ट्स के अनुसार, शिवसेना (यूबीटी) के 6 सांसदों ने उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ दिया है और अपना अलग समूह बनाने का फैसला किया है। इन बागी सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखकर उन्हें अलग समूह के तौर पर मान्यता देने की मांग की है। इस पर स्पीकर की ओर से सकारात्मक संकेत मिलने की खबर है।