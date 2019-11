महाराष्ट्र : शपथ ग्रहण कार्यक्रम में सुप्रिया सुले ने अजित पवार को गले लगाया

नई दिल्ली । महाराष्ट्र विधानसभा में 287 नवनिर्वाचित विधायकों का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। उन्हें प्रोटेम स्पीकर कालिदास एन. कोलांबकर ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई । इससे पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) की सांसद सुप्रिया सुले ने विधायकों का गर्मजोशी से स्वागत किया।

विधान भवन के गेट पर सुप्रिया सुले ने शिवसेना विधायक आदित्य ठाकरे को गले लगाकर बधाई दी। सुप्रिया ने अपने चचेरे भाई अजित पवार का भी गले लगाकर स्वागत किया और कहा, 'बधाई दादा 'इस दौरान सुप्रिया सुले ने अजित पवार के साथ गले मिलने वाली तस्वीर भी खिंचवाई।

ये भी पढ़ें: महाराष्ट्र में विधानसभा का विशेष सत्र जारी, विधायकों की शपथ शुरू

सुप्रिया ने पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का भी गर्मजोशी से हाथ जोड़कर स्वागत किया । और जब वे मुस्कराते हुए आगे बढ़े तो उनके कंधे पर हाथ रखकर उनसे बात भी की।

Mumbai: Devendra Fadnavis arrives at the assembly, ahead of the first session of the new assembly today. #Maharashtra pic.twitter.com/s4ejZW3GE0