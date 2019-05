चुनावी परिणाम से एक दिन पहले स्मृति ईरानी ने सोशल मीडिया पर शेयर किया मैसेज, पोस्ट में लिखी यह बात

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव का परिणाम आने से ऐन पहले केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सोशल मीडिया पर कई मैसेज शेयर किए हैं। इन मैसेज में उन्होंने न केवल जनता का धन्यवाद किया है, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी पर की जा रही टीका टिप्पणियों की भी निंदा की है। दरअसल, स्मृति ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर कई ट्वीट किए। उन्होंने अपने पहले ट्वीट में लिखा है कि 24 घंटे के बाद लोग टीवी के सामने पोल बाय पोल और चुनावी विश्लेषण देखने के लिए चिपके होंगे। उन्होंने लिखा कि इससे पहले वह सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहती हैं।

24 hours to go .. while most of us will be glued to our TV sets tomorrow to watch vote by vote, count by count analysis, here’s taking this opportunity to say thank you for the countless blessings of millions across the Nation for my party and my leadership 🙏