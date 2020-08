Assam के स्वास्थ्य मंत्री की घोषणा, हर परिवार को हर माह देंगे 830 रुपये

गुवाहाटी। असम के स्वास्थ्य मंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने बुधवार को एक प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण योजना (डायरेक्ट कैश ट्रांसफर स्कीम) की घोषणा की। इस योजना के तहत राज्य में परिवारों को प्रति माह 830 रुपये मिलेंगे। असम सरकार ने इस योजना का नाम अरुणोदय योजना रखा है।

मीडिया से चर्चा करते हुए स्वास्थ्य मंत्री सरमा ने कहा, "आज हमने असम में किसी भी सरकार के तहत सबसे बड़े प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की घोषणा की है। इस योजना के तहत एक परिवार को उनकी दैनिक जरूरतों के लिए प्रति माह 830 रुपये मिलेंगे। वे दवा या चीनी आदि खरीद सकते हैं। इसलिए हम एक परिवार के बैंक खाते में प्रति माह 830 रुपये का नकद हस्तांतरण करने जा रहे हैं। लेकिन परिवार को एक महिला को नामित करना होगा।"

उन्होंने आगे कहा, "एक पुरुष सदस्य इस योजना में अपने बैंक खाते में पैसा पाने का हकदार नहीं है। उन्हें परिवार की एक महिला सदस्य को नामांकित करना होगा, वो कोई भी हो सकती है। महिला सदस्य के नाम पर उसके बैंक खाते में हम हर महीने के पहले दिन 830 रुपये स्थानांतरित करेंगे। इसलिए हम 17 लाख परिवारों को शामिल करने जा रहे हैं और हमारा लक्ष्य आने वाले दिनों में इसे बढ़ाकर 25 लाख परिवारों तक पहुंचाना है।

