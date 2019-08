सुषमा स्वराज के निधन पर राज्यसभा में मौन, हरियाणा और दिल्ली ने की दो दिन के राजकीय शोक की घोषणा

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी ( BJP ) की कद्दावर नेता और पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का मंगलवार देर रात दिल का दौरा पड़ने से निधन ( Sushma Swaraj Passes Away ) हो गया। 67 वर्ष की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। सुषमा स्वराज के निधन से पूरा देश स्तब्ध है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री पीएम मोदी ( PM Narendra Modi ) समेत देशभर के तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं ने सुषमा स्वराज के निधन गहर शोक व्यक्त किया।

राज्यसभा में भी सुषमा स्वराज के निधन पर शोक व्यक्त किया है।

उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ( M Venkaiah Naidu )ने सुषमा के निधन पर शोक पत्र पढ़ा और बाद में दो मिनट का मौन रखा गया।

वहीं हरियाणा और दिल्ली में सुषमा स्वराज के निधन पर राजकीय शोक की घोषणा की गई।

Rajya Sabha Chairman M Venkaiah Naidu and members of the House pay tribute to former EAM Sushma Swaraj. M Venkaiah Naidu says, "In her untimely demise, the nation has lost an able administrator, an effective parliamentarian and a true voice of people." pic.twitter.com/Z8AFGxtop9