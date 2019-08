निधन से 3 घंटे पहले सुषमा स्वराज ने PM को किया था ट्वीट, 'जीवन में इसी दिन की प्रतीक्षा थी'

भोपाल. पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ( sushma swaraj ) का मंगलवार रात निधन हो गया। उन्हें सीने में दर्द की शिकायत के बाद एम्स में भर्ती किया गया था। निधन से 3 घंटे पहले सुषमा ने एक ट्वीट में कश्मीर से अनुच्छेद 370 ( Article 370 ) हटाए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( Narendra Modi ) को बधाई दी थी। सुषमा स्वराज ने अपने अंतिम ट्वीट में लिखा था- जीवन में इसी दिन की प्रतीक्षा कर रही थी। सुषमा स्वराज के निधन की खबर मिलते ही सियासी गलियों में शोक की लहर दौड़ पड़ी। भाजपा का नेता हो या विपक्षी दल का सुषमा स्वराज के निधन पर सभी ने शोक प्रकट किया।

क्या था सुषमा स्वराज का अंतिम ट्वीट

सुषमा स्वराज ने अंतिम ट्वीट निधन के तीन घंटे पहले किया था। उन्होंने अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को बधाई देते हुए लिखा था- प्रधानमंत्री जी आपका हार्दिक अभिनन्दन। मैं अपने जीवन में इस दिन को देखने की प्रतीक्षा कर रही थी।

प्रधान मंत्री जी - आपका हार्दिक अभिनन्दन. मैं अपने जीवन में इस दिन को देखने की प्रतीक्षा कर रही थी. @narendramodi ji - Thank you Prime Minister. Thank you very much. I was waiting to see this day in my lifetime.