एमपी में महिला आरक्षण पर एक्शन में सरकार, 543 सीटों पर ही आरक्षण पर कांग्रेस कर रही कवायद

MP Vidhansabha- मप्र विधानसभा में सोमवार को महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण का मुद्दा गूंजेगा। एक दिनी विशेष सत्र में नारी शक्ति वंदन अधिनियम और महिलाओं के सर्वांगीण विकास, सशक्तीकरण विषय पर चर्चा होगी। भोपाल में विधानसभा में बैठक सुबह 11 से दोपहर 1.30 बजे तक और 3 से 5.30 बजे तक होगी। दोनों पक्षों के 10-10 विधायक अपनी बात रखेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शासकीय संकल्प पेश करेंगे। इधर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में कांग्रेस विधायक अशासकीय संकल्प पेश कर लोकसभा की 543 सीटों पर 33 प्रतिशत महिला आरक्षण तुरंत लागू करने की मांग करेंगे।