MP Rain: पश्चिमी विक्षोभ पलटेगा मौसम, 27-28-29 अप्रैल को बारिश की चेतावनी

अधिकतम तापमान में लगभग एक डिग्री की बढ़ोतरी हुई और तापमान 42.4 डिग्री पर पहुंच गया। पिछले एक सह्रश्वताह से अधिक समय से शहर में तेज गर्मी का सिलसिला चल रहा है। तापमान लगातार 40 डिग्री से अधिक बने हुए हैं। दोपहर में गर्म हवाओं के थपेड़े बेहाल कर रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार, इस समय राजस्थान, गुजरात से गर्म हवा आ रही है। इसके कारण तेज तपिश का दौर चल रहा है। दो दिन पारा ऐसा ही रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार, 27 अप्रेल से पश्चिमी विक्षोभ और दक्षिणी हिस्से से नमी के कारण प्रदेश में कुछ स्थानों पर बादल-बारिश की स्थिति बन सकती है।