रनवे से नहीं उड़ सका एयर इंडिया का विमान, रद्द की मुंबई की फ़्लाइट

कंपनी अधिकारियों ने सुधार की कोशिश की लेकिन कामयाबी नहीं मिली। इस बीच भोपाल से मुंबई जाने वाली फ़्लाइट के यात्रियों को बार-बार री शेड्यूल का मैसेज भेजा। इतना ही नहीं, मुंबई जाने वाली फ़्लाइट के यात्रियों को दोपहर 3 बजे चेक इन करा दिया। हालांकि एयर इंडिया का यह विमान रनवे से उड़ नहीं सका, यहीं खड़ा रहा। यात्री इसके उड़ने का इंतजार करते रहे लेकिन आखिरकार कंपनी ने मुंबई की फ़्लाइट रद्द कर दी। विमान नहीं सुधरा तो शाम 5 बजे 175 यात्रियों को फ़्लाइट रद्द होने की जानकारी दी।