नई दिल्ली। छठे चरण का मतदान खत्म होने से ठीक पहले बिहार के पश्चिमी चंपारण में प्रत्याशी पर हमले की खबर आ रही है। पश्चिमी चंपारण के सांसद और एनडीए प्रत्याशी संजय जायसवाल पर भीड़ ने जानलेना हमला किया है।

अलवर गैंगरेप पर गरमाई यूपी की राजनीति, दलित मुद्दे पर मोदी और माया ने एक दूसरे को घेरा

बूथ के बाहर प्रत्याशी पर हमला

नरकटिया विधानसभा क्षेत्र के बूथ नंबर 162-163 के पास असामाजिक तत्वों के एक झुंड ने संजय जायसवाल को घेर लिया और उनपर लाठी डंडे से हमला बोल दिया। हालांकि मौके पर तैनात सुरक्षाबल के जवानों ने हवाई फायरिंग कर भीड़ को वहां से खदेड़ा। इस हमले में सांसद की गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई है।

शीला दीक्षित ने कहा- काम नहीं तो घर आकर खाना खा लो, केजरीवाल ने पूछा- बताइए कब आऊं?

#WATCH: Narkatiaganj: An attempt was made to attack Sanjay Jaiswal (in red kurta), BJP candidate from West Champaran Parliamentary Constituency, with sticks outside polling booth no. 162, 163. He is unhurt. #Bihar #LokSabhaElections2019 pic.twitter.com/sxL3YWyAT7