जम्मू-कश्मीर के पुंछ और किश्तवाड़ में बादल फटने व भूस्खलन से 11 की मौत, मलबे से निकला 2 साल के मासूम का शव

पुंछ जिले में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने भारी तबाही मचाई है। संगलेयानी गांव में मकान ढहने से 18 वर्षीय युवक की मलबे में दबकर मौत हो गई, जबकि मरहोट गांव में उफनते नाले को पार करते समय 'इरम' नाम की नाबालिग लड़की तेज बहाव में बह गई और उसकी जान चली गई। वहीं, नूनाबांडी गांव में भारी बारिश के कारण एक मकान गिरने से 28 वर्षीय नाजिया कौसर की मौत हो गई। हालांकि, उनके पति मोहम्मद हफीज और 2 से 6 साल की उम्र के तीन बच्चों को सुरक्षित निकालकर राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके अलावा धुंधक लठूंग पुल के पास नाले से एक अज्ञात महिला का शव भी बरामद हुआ है, जिसकी पहचान की जा रही है। हालात को देखते हुए प्रशासन ने नियंत्रण कक्ष स्थापित कर लोगों से नदी-नालों और संवेदनशील पहाड़ी क्षेत्रों से दूर रहने की अपील की है। वहीं, मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में और भारी बारिश की संभावना जताई है।