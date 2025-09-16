Rajasthan: ब्राउन शुगर तस्कर ‘लड्डू’ पर कसा शिकंजा, 1 करोड़ की संपत्ति, कोठी और फॉर्च्यूनर को किया सीज

एसपी आदित्य ने बताया कि 16 फरवरी, 2025 को थाना प्रतापगढ़ पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक ट्रक को रोका, जिसके गुप्त डीजल टैंक में 20 किलो 820 ग्राम ब्राउन शुगर क्रूड मिला। इसकी अनुमानित बाजार कीमत 20 करोड़ रुपये थी। इस मामले में ट्रक चालक और तस्कर घनश्याम उर्फ लड्डू और खलासी पुष्कर लाल मीणा को गिरफ्तार किया गया था। पूछताछ में पता चला कि वह मणिपुर से ब्राउन शुगर लाकर प्रतापगढ़, मंदसौर और मारवाड़ जैसे क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर तस्करी करता था।