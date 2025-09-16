Patrika LogoSwitch to English

Rajasthan: ब्राउन शुगर तस्कर ‘लड्डू’ पर कसा शिकंजा, 1 करोड़ की संपत्ति, कोठी और फॉर्च्यूनर को किया सीज

Rajasthan News: मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ प्रतापगढ़ जिला पुलिस अधीक्षक बी. आदित्य के निर्देशन में चलाए जा रहे 'ऑपरेशन चक्रव्यूह' ने एक बड़ी सफलता हासिल की है।

प्रतापगढ़

Nirmal Pareek

Sep 16, 2025

brown sugar smuggler Ghanshyam house
फोटो- पत्रिका नेटवर्क

Rajasthan News: मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ प्रतापगढ़ जिला पुलिस अधीक्षक बी. आदित्य के निर्देशन में चलाए जा रहे 'ऑपरेशन चक्रव्यूह' ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 68-एफ (1) के तहत एक बड़े तस्कर घनश्याम उर्फ लड्डू पुत्र नारायण दास बैरागी 34 निवासी पलथान थाना रठांजना हाल तिलक नगर प्रतापगढ़ की करीब 1 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति को फ्रीज कर दिया है।

एसपी आदित्य ने बताया कि 16 फरवरी, 2025 को थाना प्रतापगढ़ पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक ट्रक को रोका, जिसके गुप्त डीजल टैंक में 20 किलो 820 ग्राम ब्राउन शुगर क्रूड मिला। इसकी अनुमानित बाजार कीमत 20 करोड़ रुपये थी। इस मामले में ट्रक चालक और तस्कर घनश्याम उर्फ लड्डू और खलासी पुष्कर लाल मीणा को गिरफ्तार किया गया था। पूछताछ में पता चला कि वह मणिपुर से ब्राउन शुगर लाकर प्रतापगढ़, मंदसौर और मारवाड़ जैसे क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर तस्करी करता था।

अवैध कमाई से बनाई गई थी संपत्ति

पुलिस ने गहन वित्तीय जांच के बाद पाया कि घनश्याम ने इस अवैध धंधे से भारी संपत्ति अर्जित की थी। उसने प्रतापगढ़ के तिलक नगर में एक आलीशान मकान (अनुमानित मूल्य 60 लाख रुपये), एक टाटा कंपनी का ट्रक (20 लाख रुपये) और एक लग्जरी फॉर्च्यूनर कार (20 लाख रुपये) खरीदी थी।

ऐसे की गई कार्रवाई

पुलिस द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट को भारत सरकार के कॉम्पिटेंट अथॉरिटी और एडमिनिस्ट्रेटर सफेमा (एफओपी) & एनडीपीएस एक्ट नई दिल्ली को भेजा गया। 16 सितंबर, 2025 को अथॉरिटी ने पुलिस के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और जिनके माध्यम से अभियुक्त द्वारा अर्जित इन संपत्तियों को फ्रीज करवाने की कार्रवाई की जा रही है। जिला पुलिस अधीक्षक ने बताया कि भविष्य में भी ऐसे अपराधियों और उनका साथ देने वालों के खिलाफ 'ऑपरेशन चक्रव्यूह' के तहत कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।

