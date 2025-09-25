Patrika LogoSwitch to English

प्रतापगढ़

राजा भैया के बेटे शिवराज का सनसनीखेज दावा, मां भानवी सिंह ने बीमार मां पर की जूतों की बरसात

Raja Bhaiya News: राजा भैया परिवार का विवाद अब और गरमा गया है। बेटे शिवराज ने मां भानवी सिंह पर वृद्धा पर जूतों से हमला करने का आरोप लगाया और वीडियो साझा किया, जिससे सोशल मीडिया पर हड़कंप मच गया।

प्रतापगढ़

Mohd Danish

Sep 25, 2025

राजा भैया परिवार विवाद! Image Source - 'X'

Raja Bhaiya Family Controversy: यूपी के बाहुबली विधायक राजा भैया और उनकी पत्नी भानवी सिंह के बीच चल रहे विवाद में एक बार फिर उनके बेटे शिवराज सिंह की एंट्री ने मामला गरमा दिया है। बुधवार की देर शाम शिवराज ने एक वीडियो जारी किया, जिसमें उन्होंने दावा किया कि उनकी मां भानवी सिंह अपनी बीमार और वृद्ध दादी पर जूतों से हमला कर रही हैं।

शिवराज ने अपने X अकाउंट पर लिखा कि संपत्ति के लिए भानवी कुमारी ने अपनी बीमार मां पर जूतों की बरसात की। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या यही महिला सशक्तिकरण है। उन्होंने आगे लिखा कि माता जी की ट्रोल सेना उन्हें ‘दूध का कर्ज़’ याद दिलाने का प्रयास करेगी, लेकिन उनके अनुसार असली जरूरत माता जी को उनके कृत्यों का एहसास दिलाने की है।

भानवी सिंह ने बेटे के आरोपों को ठुकराया

भानवी सिंह ने एक मीडिया चैनल से बात करते हुए कहा कि राजा भैया की करीबी महिला पत्रकार ने स्क्रिप्ट लिखकर यह वीडियो बेटे से पोस्ट कराया। उन्होंने कहा कि वीडियो अधूरा है और इसमें केवल उनकी छोटी बहन साध्वी सिंह पर चप्पल उछालने की घटना दिखाई गई है।

भानवी ने बताया कि साध्वी सिंह ने पहले उन पर हमला किया था और पापा से मिलने नहीं दे रही थी। उस समय मां बीच-बचाव कर रही थीं। उन्होंने अपने पिता का वीडियो भी साझा किया, जिसमें उस दिन की वास्तविक स्थिति दिखाई जा रही है।

भानवी सिंह ने PMO में दर्ज कराए थे आरोप

दरअसल, भानवी सिंह ने 3 सितंबर को प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) में लेटर दिया था और राजा भैया पर अवैध विदेशी हथियार रखने का आरोप लगाया था। इस आरोप को राजा भैया के करीबी और एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह उर्फ गोपाल जी ने बेबुनियाद बताया। उन्होंने यह भी कहा कि भानवी सिंह की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और वह 10 साल से अलग रह रही हैं।

बुधवार सुबह भानवी सिंह ने हथियारों का वीडियो जारी किया, जिसे उन्होंने अपनी बात साबित करने के लिए साझा किया। इस वीडियो में बताया गया कि उनके आरोप सिर्फ़ बेबुनियाद नहीं बल्कि गंभीर मुद्दों पर आधारित हैं।

शिवराज सिंह का विस्तृत बयान

शिवराज ने कहा कि उन्होंने पहले ही कहा था कि उम्मीद है कि इस विषय में दोबारा पोस्ट न करना पड़े। लेकिन जब बेहूदगी की सारी हदें पार हो जाएँ, तो जवाब देना जरूरी हो जाता है। उन्होंने लिखा कि भानवी सिंह कोर्ट में कई बार छीछालेदर कर चुकी हैं और माननीय न्यायधीश को उनके वकील को फटकार लगाते हुए कहना पड़ा कि अपनी क्लाइंट को चुप कराइए।

उन्होंने कहा कि भानवी सिंह अपने नाना-नानी की संपत्ति अकेले हथियाना चाहती हैं। मुकदमों के अलावा कई बार हिंसक होकर उन्होंने अपने परिजनों पर हमला भी किया। शिवराज ने यह भी स्पष्ट किया कि परिवार में संपत्ति का बंटवारा बराबर होना चाहिए, लेकिन भानवी सिंह इसके खिलाफ हिंसक कदम उठाती रही हैं।

सोशल मीडिया और संपत्ति विवाद का नया स्तर

शिवराज ने लिखा कि सोशल मीडिया पर उनकी मां के बयानबाज़ी से चटपटी खबरें बनती हैं, लेकिन मुकदमे की मेरिट पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। उन्होंने अपने पिछले पोस्ट का जिक्र करते हुए कहा कि 100 करोड़ रुपए और 25 लाख रुपए प्रति माह की धन उगाही और गुंडा टैक्स जैसे आरोप भी सामने आए हैं।

शिवराज ने वीडियो जारी करते हुए जनता से सवाल किया कि क्या यह महिला सशक्तिकरण है, जब कोई अपनी वृद्ध और बीमार मां पर जूतों से हमला करता है। उन्होंने वीडियो को PMO India और CM Office UP के ध्यान में लाने की बात कही।

Updated on:

25 Sept 2025 09:21 am

Published on:

25 Sept 2025 08:36 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Pratapgarh / राजा भैया के बेटे शिवराज का सनसनीखेज दावा, मां भानवी सिंह ने बीमार मां पर की जूतों की बरसात

