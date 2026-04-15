नहीं ले गए तो नहीं गए… अतीक अहमद के आखिरी शब्द, फिर गोलियों की तड़तड़ाहट, खत्म हुआ पूर्वांचल का खौफ

रामू पाल हत्याकांड 2005 का था। गवाह उमेश पाल को अगवा करने का केस 2019 में साबित हुआ। पहली बार सजा हुई-लाइफ इम्प्रिजनमेंट। लेकिन तब तक अतीक का साम्राज्य खड़ा था। सैकड़ों करोड़ की संपत्ति, परिवार में भाई-बेटे सब क्राइम में। बेटा असद भी गैंग का हिस्सा। लेकिन 2023 आया तो सब बदल गया। मार्च में उमेश पाल किडनैपिंग केस में दोषी ठहराया गया। जेल में था। 13 अप्रैल को बेटा असद एनकाउंटर में मारा गया। तीन दिन बाद, 15 अप्रैल को भाई अशरफ के साथ अतीक को मेडिकल चेकअप के लिए पुलिस कस्टडी में ले जाया जा रहा था। प्रयागराज के अस्पताल के गेट पर तीन हमलावर मीडिया वाले बनकरपहुंच गए। "नहीं ले गए तो नहीं गए…" अतीक ने आखिरी बार कहा। फिर गोलियों की बौछार। लाइव टीवी पर पूरा देश देख रहा था। अतीक और अशरफ दोनों ढेर। पूर्वांचल का वो डन, जिसके एक कॉल से सैकड़ों जानें गईं, खुद गोलियों का शिकार बन गया।